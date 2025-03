Scappano all'alt dei cc, tre 20enni arrestati dopo inseguimento

Inseguimento nella serata di ieri alla periferia di Roma. E' accaduto in zona Ottavia quando una vettura, risultata poi a noleggio, con a bordo tre uomini non si è fermata all'alt intimato dai carabinieri della Stazione Borgata Ottavia che erano impegnati nei controlli del territorio.

L'auto ha proseguito la marcia ed è scattato un lungo inseguimento durato diversi chilometri fino a quando gli occupanti sono stati costretti a fermarsi. Scesi dalla macchina i tre hanno opposto resistenza ai militari spintonando e minacciandoli ripetutamente. Ma sono stati bloccati e arrestati per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Si tratta di tre ragazzi romani ma con origini sinti, di 20, 21 e 24 anni, disoccupati e con precedenti. Nella loro auto i Carabinieri hanno trovato arnesi da scasso e indumenti per il travisamento del volto.



