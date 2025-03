Santa Cecilia, Beatrice Rana e il Concerto in Sol di Ravel

La pianista Beatrice Rana e il direttore d'orchestra Jakub Hrůša sono protagonisti all' Auditorium Parco della Musica del concerto il 27 marzo alle 19.30 (repliche il 28 alle 20.30, e il 29 marzo alle 18) per la stagione sinfonica dell' Accademia NAzionale Santa Cecilia. Dopo il successo della loro prima esibizione ceciliana del 2023, i musicisti saranno alle prese con un programma interamente al francese, scandito da anniversari e prime esecuzioni italiane: saranno eseguite musiche di Bizet, di cui si celebra il 150° anniversario della morte, il Concerto in Sol di Maurice Ravel, nel 150° anniversario della sua nascita, e la prima italiana del Concertino per pianoforte orchestra di Éric Montalbetti. Definito dalla rivista Gramophone uno dei migliori direttori del panorama musicale internazionale, Hrůša è stato più volte ospite delle stagioni ceciliane dopo il suo debutto con l'Orchestra nel 2016, tanto da arrivare a dirigere anche il concerto del 1° giugno 2021 nei giardini del Quirinale per le celebrazioni del 75° anniversario della Repubblica Italiana, alla presenza del presidente Sergio Mattarella. Recentemente è stato nominato direttore musicale della Royal Opera House Covent Garden di Londra, incarico che assumerà a settembre 2025, succedendo ad Antonio Pappano.

Al direttore si affiancherà Beatrice Rana, stella internazionale del pianoforte, che con Santa Cecilia ha da sempre un legame molto stretto, tanto da aver definito questo luogo una "famiglia musicale". Ha esordito a 21 anni con l'Orchestra di Santa Cecilia. È stata recentemente 'artista in residenza' della fondazione musicale, di cui sono stati insigniti in precedenza solo altri due musicisti. Per lei è stato scritto il Concertino per pianoforte e orchestra composto da Montalbetti in occasione della nascita del compositore Luciano Berio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA