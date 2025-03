John Malkovich è Moretti, l'inquietante popstar di Opus

'Opus. Venera una stella' di Mark Anthony Green, che passa oggi al Bif&st targato A24 e distribuito da I Wonder Pictures dal 27 marzo, è un thriller-horror con un magnetico John Malkovich insieme alla star di 'The Bear', Ayo Edebiri. A questo si aggiunga la tonica colonna sonora di Nile Rodgers & The-Dream.

Questa la storia: Alfred Moretti (Malkovich), re del pop, è una vera e propria leggenda musicale: la sua musica è un fenomeno globale e la sua vita incuriosisce e anima appassionati in ogni angolo del mondo, soprattutto da quando si è ritirato dalle scene (viene subito alla mente il caso della nostra Mina).

Ora, dopo oltre venti anni di silenzio, Moretti annuncia che uscirà un suo nuovo album. Per promuoverlo, invita per una settimana in un ranch isolato e misterioso un gruppo selezionatissimo di giornalisti, critici ed esperti di musica che si dovranno sottoporre a diverse inaspettate prove. Per Ariel (Ayo Edebiri di The Bear), ambiziosa redattrice di belle speranze, è l'occasione che stava aspettando da sempre. E sarà proprio lei del selezionassimo gruppo di giornalisti, critici, influencer esperti di musica a capire fin da subito che in quella comunità gioiosa che li accoglie c'è molto che non va.

Ovvero si nasconde una setta anche capace di uccidere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA