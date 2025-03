Gualtieri consegna la Lupa capitolina al premio Nobel Jon Fosse

Il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri ha conferito allo scrittore norvegese Premio Nobel Jon Fosse il più importante riconoscimento della Città di Roma, la Lupa Capitolina in Campidoglio. Jon Fosse ha firmato il 'Libro d'Oro Capitolino' nella Sala delle Bandiere per poi ricevere la Lupa. Stasera, alle ore 21, avrà luogo, con i saluti dell'Assessore alla Cultura di Roma Capitale, Massimiano Smeriglio, un incontro aperto al pubblico e gratuito all'Auditorium Parco della Musica in cui Jon Fosse dialogherà con la scrittrice Claudia Durastanti e il traduttore, Andrea Romanzi.

"Oggi è per me un grande onore premiarla pubblicamente con la Lupa Capitolina, la più importante onorificenza di Roma. È il segno di come la città vuole esprimerle gratitudine per le sue opere. I suoi libri sono un fortissimo richiamo alla speranza, valore essenziale per tutti, sempre, ma che assume un significato speciale per Roma quest'anno, grazie al messaggio spirituale che papa Francesco ha voluto lanciare al mondo con il Giubileo", ha detto Gualtieri.

Jon Fosse ha ringraziato il sindaco per l'accoglienza e per aver ricevuto la Lupa Capitolina e ha ricordato di essere ospite del Vaticano a Santa Marta, "un'esperienza incredibile". "Ero venuto a Roma per la prima volta quando avevo 16 anni, oggi ne ho 66, ci sono tornato venti anni fa per incontrare, insieme ad altri artisti, papa Benedetto XVI: ci disse che sebbene gli artisti non hanno bisogno della chiesa la chiesa ha bisogno di artisti. Sento un profondo legame con Roma perché le radici del cattolicesimo affondano qui", ha detto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA