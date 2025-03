Giovane su monopattino investito da furgone pirata, è grave

Un giovane che percorreva su un monopattino la Regionale Monti Lepini nel tratto che attraversa il Comune di Frosinone è stato investito da un furgone pirata ed ora le sue condizioni sono gravi, al punto da essere ricoverato con codice rosso allo Spaziani di Frosinone.

L'incidente è avvenuto verso le 11, vicino al semaforo che dal capoluogo porta verso il casello autostradale.

Il furgone di colore bianco lo ha centrato in pieno, il ragazzo è finito contro il lunotto posteriore di una Land Rover Freelander, alla cui guida c'era una donna ferma al semaforo rosso: è stata lei a soccorrere il giovane migrante. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza del 118 insieme agli agenti della Polizia stradale e delle Volanti della Questura.

Gli agenti sospettano che il furgone sia fuggito in direzione del casello A1, per questo stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. La prognosi del ferito è riservata.



