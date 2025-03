Enel apre un nuovo format di negozio high tech a Roma Prati

Nuovi punti vendita per rispondere alle esigenze dei clienti e delle comunità locali e per favorire l'elettrificazione dei consumi, con consulenze personalizzata e soluzioni high tech. Enel, nell'ambito del progetto di restyling della rete commerciale, ha inaugurato un nuovo negozio a Roma, nel quartiere Prati, in via Cola di Rienzo 222.

"Con questo progetto, Enel si impegna a far diventare i propri negozi degli hub di prossimità per continuare a garantire la capillarità su tutto il territorio e quindi la vicinanza fisica alla clientela", ha dichiarato il responsabile Retail Italia di Enel, Marco Sanza. "Abbiamo lanciato negli ultimi mesi un programma importante di investimento sulla rete retail perché vogliamo essere presenti nelle migliori aree retail italiani", ha aggiunto spiegando che "quello dell'energia, in questi mesi, è un settore attraversato da grande turbolenza, questi punti vendita sono un posto dove sedersi e chiedere spiegazioni e consulenza".

"Iniziative di prossimità come queste sono sempre positive per la città poiché rendono fruibili servizi essenziali in modo diretto e consentono di recuperare il contatto con il territorio e la collettività, con benefici soprattutto per le persone più fragili", ha commentato l'assessore al Commercio, Attività produttive, artigianato, bilancio e politiche europee del I Municipio, Jacopo Scatà. "Un negozio significa prossimità. Uno spazio come questo può portare al cittadino le innovazioni e le soluzioni tecnologiche più efficienti", ha affermato il presidente della commissione Politiche sociali e consigliere del I Municipio, Giorgio Benigni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA