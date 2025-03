Cinema e cultura queer alla sala Troisi di Roma

Ogni due mercoledì una serata con un corto, un film e un talk, con nuovi ospiti, per un totale di 7 serate, fino all'11 giugno, per esplorare la cultura queer.

Riparte a Roma la rassegna Fr*Cinema: da mercoledì 26 marzo, alle 21, al Cinema Troisi la seconda edizione della rassegna che prevede anche un concorso per under 35 e un ciclo di workshop gratuiti.

"La cronaca e le classifiche internazionali fotografano l'Italia come uno dei paesi più omotransfobici d'Europa: siamo tornati a tempi bui in cui, oltre al vuoto normativo, anche la società più violenta viene armata dai discorsi d'odio del potere istituzionale. In questo far west, la cultura resta lo strumento di lotta più trasformativo, perché produce consapevolezza" afferma Pietro Turano, vicepresidente e responsabile cultura di Arcigay Roma, ideatore e curatore della rassegna. Questo, aggiunge, "è il motivo per cui anche la cultura è sotto attacco e per cui la nostra resistenza è innanzitutto culturale.

Fr*Cinema nasce dall'urgenza di rivendicare tutto, anche gli insulti usati come armi per annichilirci ma trasformati in segni del nostro orgoglio, e vuole essere un presidio di espressione e creatività, in cui il cinema diventa linguaggio e strumento per elaborare nuovi significati". L'iniziativa è sostenuta con i fondi Otto per Mille dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.



