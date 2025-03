Bimba deve andare in casa famiglia ma condominio si oppone

Giulia (nome di fantasia), 5 anni, supplica di rimanere con la sua mamma: si nasconde sotto il tavolo, piange, urla, addirittura si fa dare dello scotch per legarsi ad una sedia. Non vuole andare in casa famiglia, separandosi dalla sua mamma. Sentendola urlare arrivano anche i vicini: l'intero condominio, in cui la minore risiede, prende posizione. E così, alla fine, gli operatori che devono eseguire il decreto del tribunale dei minori, secondo il quale la bambina deve entrare in casa famiglia, rinviano il prelevamento coatto.

L'episodio è avvenuto a Roma, nel quartiere Monteverde, solo pochi giorni fa.

Oggi sul caso è stata convocata una conferenza stampa alla Camera, presente, tra gli altri, anche la mamma della piccola.

La deputata M5S Stefania Ascari ha presentato una interrogazione urgente al ministro della Giustizia Carlo Nordio. "Come si può pensare - scrive che un atto di tale violenza sia nel supremo interesse del minore? Il caso evidenzia criticità nelle procedure di esecuzione di provvedimenti di allontanamento di minori, che dovrebbero sempre garantire la centralità del loro interesse superiore e, qualora necessari, avvenire con modalità che evitino traumi psicologici e violazioni della dignità degli interessati. Inoltre si ripropongono i rischi di prevedere il diritto alla bigenitorialità a ogni costo".

Il padre della piccola risulta attualmente sotto processo per il reato di maltrattamenti in famiglia ma una consulente psicologa del giudice sostiene che la mamma ha trasmesso alla minore il "rifiuto genitoriale" e quindi l'ha esposta a "un trauma dissociativo". Per la consulente, la bimba, che ha disegnato il padre che le lega le mani e ha raccontato di punizioni e percosse "è suggestionata e immersa nel conflitto tra i due genitori". Di qui la decisione del tribunale la cui esecuzione è stata solo rinviata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA