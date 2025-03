A Roma la mostra di foto dedicate a Una Donna di Aleramo

'Una donna. Riflessioni fotografiche intorno al romanzo autobiografico di Sibilla Aleramo': si richiama al titolo del libro più famoso della scrittrice, poetessa e giornalista che fu una delle figure centrali della letteratura italiana del primo Novecento la mostra del gruppo 'Con gli occhi delle donne', che debutta a Roma il 28 marzo e sarà visibile fino al 17 aprile nello spazio della Fondazione Primoli.

Curata da Francesca Tilio, la mostra è opera delle ventuno donne del collettivo nato ad Osimo nel 2009 all'interno del Circolo fotografico Giacomelli. Fotografe che hanno scelto di mettersi in gioco portando se stesse e la propria sensibilità all'interno del progetto. I lavori in mostra hanno come punto di partenza la lettura del romanzo di Aleramo, pseudonimo di Marta Felicina Faccio detta Rina (Alessandria, 14 agosto 1876 - Roma, 13 gennaio 1960) che nel libro uscito nel 1906 dipinge la condizione femminile in Italia a cavallo fra il XIX ed il XX secolo.

Il romanzo diventa lo spunto che, dicono gli organizzatori, ha permesso di trasformare in immagini molteplici riflessioni personali e sociali. Una donna è Sibilla, sono io, siamo noi, figlie, madri, compagne, amiche. Una donna - si legge nelle note con cui il collettivo presenta la mostra - è colei che vive stretta nelle convenzioni, ma pure chi si ribella, chi trova un senso nell'essere una donna in mezzo a tante altre, a tanti altri, in un tempo e in una società che corrono veloci. Una donna vive accanto a me, in Italia, ma anche in Ladakh e nel mondo. Non ha età perché le contiene tutte, si fa guidare dalle canzoni, dalle poesie, dalla testa, dalla pancia, è ribelle, remissiva, fugge, torna.

Le autrici delle fotografie sono: Elisabetta Aquilanti, Susi Biondini, Lia Buono, Enrica Caporaletti, Marisa Carletti, Maria Grazia Falaschi, Catia Ficosecco, Barbara Fiordoliva, Tiziana Frassineti, Cinzia Gabbanelli, Elisabetta Grassini, Monia Mariani, Agnese Massaccesi, Anna Maria Mazzieri, Serenella Osimani, Lucia Paoletti, Susy Paolini, Mirta Principi, Larisa Stoica, Stefania Stopponi, Tiziana Torcoletti.



