Un'opera di Harry Greb sui muri del Mic, stop ad animali circo

L'associazione ambientalista e animalista Lav lancia la mobilitazione nazionale per dire 'basta animali nei circhi'. E sui muri di via del Collegio Romano a Roma è comparsa oggi un'opera dell'artista Harry Greb che raffigura il ministro della Cultura Alessandro Giuli intento ad annunciare l'ultimo spettacolo circense con animali. "Sono felice che la Lav abbia pensato di nuovo a me e alla mia arte per una battaglia così importante e giusta. Credo sia fondamentale per un Paese che si considera civile immaginare di potersi godere uno spettacolo che non includa alcuna sofferenza animale. Vedere animali costretti ad umilianti spettacoli non ha per me nulla di attraente o divertente. Evolviamoci!", ha dichiarato l'artista Harry Greb. "Cosa stiamo aspettando quindi? Chiediamo al ministro della Cultura Giuli di portare a Palazzo Chigi, senza ulteriori rinvii o ritardi, lo schema di Decreto legislativo di attuazione della Legge delega sullo spettacolo che prevede lo stop all'utilizzo degli animali nei circhi e spettacoli viaggianti come già deciso da tanti altri Paesi, con il dovuto aiuto al settore per la riconversione e senza alcuna perdita di posti di lavoro", afferma Gianluca Felicetti, presidente di Lav.

Nei fine settimana del 29-30 marzo e 5-6 aprile, nell'ambito delle giornate nazionali Lav, l'associazione sarà presente in varie piazze italiane per la campagna "contro lo sfruttamento degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti, chiedendo alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al ministro della Cultura Alessandro Giuli e al Parlamento, anche in attuazione degli articoli 9 e 50 della Costituzione, di procedere speditamente con l'attuazione della Legge-delega sullo spettacolo n.106 del 2022 e di porre finalmente fine a questa grande sofferenza per gli animali, anche aiutando economicamente la riconversione e il rilancio dei numeri circensi in spettacoli umani". Si stima che ancora oggi siano circa 2.000 gli animali usati nei circhi italiani. Ora, spiega l'associazione, "c'è una grande occasione per fermare tutto questo e aggiungerci agli oltre 50 Paesi di tutto il mondo che hanno già adottato norme simili: in Italia, la Legge-delega sullo spettacolo ha fissato il principio del superamento dell'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti da attuare entro il 18 agosto con un Decreto Legislativo del Governo. Ogni ulteriore indugio sarebbe un danno per gli animali e per l'avanzamento artistico e culturale del nostro Paese".



