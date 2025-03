Scappano alla vista dei carabinieri, fermati dopo inseguimento

Inseguimento nella notte a Roma.

Tutto è nato intorno alle 2.30 quando un'autoradio di carabinieri del Nucleo Radiomobile nel transitare in via Salaria all'altezza Castel Giubileo ha incrociato un'auto che si è data alla fuga. Dopo un lungo inseguimento durato circa mezz'ora i carabinieri hanno fermato 4 uomini, tra cittadini albanesi e uno del Kosovo. I quattro, che hanno tutti precedenti per droga e furto, non hanno saputo giustificare i motivi della fuga. L'auto su cui viaggiavano era a noleggio e il conducente guidava senza patente perché mai conseguita per cui è stato contravvenzionato. Tutti e quattro sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e condotti questa mattina in direttissima presso le aule di piazzale Clodio.



