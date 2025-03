Rogo su un autobus nel viterbese, salvi tutti i passeggeri

Un violento incendio si è sviluppato oggi pomeriggio intorno alle 15 su un autobus extraurbano, che stava viaggiando su strada Rocca Romana, a Sutri, in provincia di Viterbo. Le fiamme, partite probabilmente dal vano motore, si sono propagate rapidamente a tutto il veicolo. Fortunatamente l'autista è riuscito ad accostare e a far scendere in tempo tutti i passeggeri che si trovavano a bordo. In pochi minuti il rogo ha completamente distrutto il mezzo. Sul posto, i vigili del fuoco del distaccamento di Civita Castellana e in ausilio un'autobotte arrivata dal comando provinciale di Viterbo.





