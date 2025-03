Per lavori di manutenzione il Ponte mobile 2 Giugno, sul canale navigabile di Fiumicino, sarà chiuso, di notte, al traffico viario dalle 22 del 25 marzo alle 06 del 26 marzo. La chiusura temporanea e' stata disposta, tramite un'Ordinanza dirigenziale del Comune di Fiumicino, a seguito della verifica del grigliato dell'impalcato del ponte per cui si rende necessario intervenire per la messa in sicurezza della carrabilità.



