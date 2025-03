Giubileo, 'finiti 43 cantieri, gli altri in corso secondo piani'

Al momento gli interventi per il Giubileo che sono stati conclusi sono 43, e diversi altri saranno completati da qui ad aprile: "I lavori oggi in corso sono in coerenza col cronoprogramma tecnico e finanziario, con le risorse allocate nel 2025 e nel 2026". Lo ha detto il subcommissario al Giubileo Marco Vincenzi in audizione in commissione capitolina Giubileo presieduta da Dario Nanni, facendo il punto sui cantieri conclusi e in corso.

"Con scadenza 31 dicembre 2024 - ha spiegato - erano stati allocati 1,097 miliardi, e un miliardo di interventi sono stati realizzati, per cui siamo allineati alle modalità di impiego delle risorse. Nel 2025-26 ci sono circa 700 milioni di euro di risorse allocate, ed ecco il motivo per cui si sono degli interventi ancora in corso. Era previsto che servissero tre anni, da qui al 2026, quando scadrà il mandato del commissario straordinario. Non è che abbiamo mancato gli obiettivi di finire tutto nel 2024 - ha voluto ribadire - Era previsto che si finisse nel 2025 e nel 2026".

Entro la fine di questa settimana, ha annunciato, dovrebbero essere terminati e presentati i lavori di piazza San Giovanni.

"Entro aprile" ha detto poi, arriveranno la riqualificazione di via della Stazione Vaticana, la Passeggiata del Gelsomino, il sottopasso di Gregorio VII. Sul Tevere ci saranno i parchi di affaccio; le banchine dei muraglioni e le scalinate tra ponte Margherita e ponte Cavour fino a Ponte Sant'Angelo sono in corso di ultimazione. Via dei Vecchiarelli e via di Panico saranno presentate assieme a piazza San Salvatore in Lauro, così come sarà terminata la ciclopedonale di via di San Gregorio tra il Colosseo e il Circo Massimo.

Rispetto a Caput Mundi, invece, cioè la tranche giubilare del Pnrr, le prossime opere che saranno completate sono le fontane di piazza dell'Ara Coeli, gli emicicli di Piazza del Popolo e la Prospettiva del Pincio, il restauro del Mausoleo Garibaldino, le fontane di Santa Maria in Trastevere, quella di piazza Mazzini, la Fontana delle Naiadi e il gruppo dei Dioscuri.

Entro il primo semestre del 2025 inoltre saranno conclusi i lavori nel Parco Schuster, a San Paolo. Rispetto a piazza dei Cinquecento è stata ultimata la prima parte degli interventi; restano da concludere le parti centrali con l'arboreto, e questi lavori finiranno entro il prossimo luglio 2025: "Secondo le schede del dpcm erano previsti nel 2026" ha tenuto a sottolineare Vincenzi.



