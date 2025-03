Fosse Ardeatine,i nomi vittime sulla scalinata del Campidoglio

"Roma medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza non dimentica i 335 martiri delle Fosse Ardeatine". Questo il testo che accompagna il lungo striscione che copre l'intera scalinata del Campidoglio con i nomi delle vittime dell'eccidio di 81 anni fa. Nel pomeriggio, alle 15, è in programma proprio in Campidoglio un evento promosso da Roma Capitale in collaborazione con Anfim, l'associazione nazionale delle famiglie italiane dei martiri, con interventi istituzionali, momenti di musica e poesia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA