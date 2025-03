Fosse Ardeatine: Gualtieri, abbiamo il dovere di ricordare

"Abbiamo il dovere di ricordare, abbiamo il dovere di guardare quegli occhi, quei volti, uno a uno di quelle 335 vittime: innocenti, civili, militari e esponenti della resistenza, ebrei, comuni cittadini, che da una furia omicida furono selvaggiamente trucidati dai nazisti, con la collaborazione attiva dei fascisti in uno dei crimini più efferati e feroci della guerra". Lo dichiara il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine dell'ottantunesima commemorazione dell'eccidio delle Fosse Ardeatine.

"Una ferita che rimarrà per sempre la nostra città - sottolinea Gualtieri - Ricordare è un dovere. Perché solo con la memoria noi possiamo essere uniti come comunità, e andare avanti sulla base dei valori su cui è nata la democrazia costituzionale: antifascismo, resistenza, ripudio di quei crimini, di quella concezione della politica e della violenza che ci hanno fatto cambiare - aggiunge -. Ci hanno fatto essere una società migliore. Ma una società migliore può essere tale se ricorda, non dimentica mai e ricorda sempre come si è potuto arrivare a quella abisso di orrore".

"C'è bisogno di ricordare, c'è bisogno di non dimenticare.

Troppi orrori oggi ancora accompagnano il mondo, e queste sono occasioni per riflettere", ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca a margine della commemorazione dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. "Sono contento anche di aver visto tantissimi giovani - prosegue Rocca - perché questo sacrificio sia un patrimonio che le giovani generazioni facciano loro, sentano quanto è importante la libertà, lottare per la libertà e il rispetto della vita umana".



