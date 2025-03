A Santa Cecilia Viktoria Mullova e Misha-Mullov Abbado

Un 'lessico famigliare' di note e suoni lega la violinista Viktoria Mullova e il bassista Misha Mullov-Abbado, madre e figlio, provenienti da due mondi musicali apparentemente diversi, che si incontrano nel programma The music we love, il 26 marzo alle 20.30 per l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Nella sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica a Roma il concerto propone brani che spaziano da un sound contemporaneo di stampo minimalista allo swing, al jazz più tradizionale o alle atmosfere brasiliane legate alla samba, fino a una certa prossimità con la musica classica. "Sono pezzi ugualmente improntati alla varietà - spiega Misha - ma il suono generale è uniforme, dato che soltanto due sono gli strumenti coinvolti, il mio contrabbasso e il violino di mamma".

Madre e figlio, coniugando tradizione e innovazione musicale, hanno dato vita a un progetto unico nel suo genere. "Proveniamo da una formazione e un background musicale molto diversi, […] ma la forza principale che abbiamo nel nostro duo madre-figlio è proprio la duratura carriera da solista e concertista classica di Viktoria, unita con la mia formazione da musicista jazz e improvvisatore". La 'musica che amano', oltre ad essere stata incisa in un omonimo album, sarà eseguita dai due interpreti all'interno di un programma di divertissement, in cui pagine classiche di autori come Bach o Schumann si alternano al pop e jazz, passando anche per la musica tradizionale brasiliana.

Musicista dalla personalità e dallo stile inconfondibile, la violinista russa Viktoria Mullova è stata in passato protagonista di una rocambolesca fuga dall'Unione Sovietica durante una tournée in Finlandia, da dove riuscì poi a raggiungere gli Stati Uniti. Misha Mullov-Abbado, nato a Londra, è cresciuto in un ambiente fortemente musicale (sebbene abbia conosciuto da adolescente il padre, il grande direttore d'orchestra Claudio Abbado), e fin da subito si è distinto per la sensibilità artistica, destreggiandosi in una carriera da bassista, compositore e arrangiatore. Vincitore del Kenny Wheeler Jazz Prize nel 2014, il londinese Mullov-Abbado è stato eletto New Generation Artist dalla BBC Radio 3, e nominato artista dell'anno 2014 per la City of Music Foundation.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA