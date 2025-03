Libri Come, 15mila spettatori all'edizione 2025 dedicata a Pace

Con oltre 15mila spettatori si chiude stasera la sedicesima edizione, dedicata alla Pace, di Libri Come, la Festa del Libro e della Lettura prodotta dalla Fondazione Musica per Roma, curata da Rosa Polacco, Michele De Mieri e Marino Sinibaldi, che si è aperta il 21 marzo.

"Siamo estremamente soddisfatti di queste giornate - ha dichiarato in chiusura della festa Raffaele Ranucci, amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma -: la risposta entusiasta, attenta e partecipativa del pubblico con lunghe file per gli incontri è la cosa più importante per noi.

Libri Come si conferma un modello nel panorama italiano con la sua unicità: l'incontro tra autori e pubblico, l'incontro tra un premio Nobel e i suoi lettori come successo ieri con Shirin Ebadi per esempio".

"L'importanza del tema centrale di quest'anno, la pace, ha evidenziato inoltre come, in un momento storico segnato da conflitti e divisioni, i libri possano fungere da potenti strumenti per comprendere, dialogare e costruire ponti tra le persone. Libri Come si conferma dunque un laboratorio di idee come nella mission della Fondazione Musica per Roma, offrendo l'opportunità di riflettere su come la cultura possa contribuire a un futuro più giusto e pacifico" ha sottolineato Ranucci.

"L'appuntamento dunque all'anno prossimo, come di consueto in primavera, nelle giornate dal 20 al 22 marzo 2026" ha annunciato l'amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma.





