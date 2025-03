Il Papa è rientrato in Vaticano, prima fiori a S. Maria Maggiore

Il Papa è entrato in Vaticano. Il corteo ha fatto ingresso dalla Porta del Perugino, la più vicina a Santa Marta. Francesco prima di entrare la 500 si è fermata brevemente per consueto saluto alle forze dell'ordine.

Una volta lasciato il Gemelli Papa Francesco ha fatto un fuoriprogramma: si è recato a Santa Maria Maggiore e ha lasciato un mazzo di fiori all'ingresso laterale della basilica in segno di ringraziamento alla Madonna dopo la lunga degenza. I fiori sono stati lasciati all'ingresso della sacrestia. Francesco non sarebbe entrato in basilica. Poi il corteo di auto ha ripreso la strada per il Vaticano.



