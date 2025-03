Fosse Ardeatine, Azione ricorda i caduti durante l'occupazione

In occasione dell'ottantunesimo anniversario della strage delle Fosse Ardeatine, una delegazione di Azione Roma deporrà, domani, lunedì 24 marzo, una corona di fiori sotto la targa in ricordo dei patrioti del Partito d'Azione caduti durante l'occupazione tedesca. Parteciperanno Alessio D'Amato, consigliere regionale e segretario romano di Azione, Flavia De Gregorio e Antonio De Santis, consiglieri di Azione in Assemblea Capitolina, Antonello Chiappetta, segretario di Azione del VII Municipio e Giovanni Cutolo, membro della direzione romana.

I martiri ricordati sulla targa sono: Pilo Albertelli, Bruno Annarumi, Manlio Bordoni, Antonio Gallarello, Giorgio Giorgi, Pietro Lungaro, Benedetto Pittorri, Umberto Rossi, Felice Salemme, Luigi Selva. "Ricordare questi nomi è fondamentale per conservare la memoria e l'insegnamento di chi ha dato la vita per la nostra libertà", affermano gli esponenti di Azione Roma.

L'appuntamento è domani lunedì 24 marzo alle ore 11.00 in viale Castrense, all'altezza del civico 60.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA