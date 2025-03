A Roma la marcia dei padri separati, 'preghiamo per il Papa'

Oggi dalle 14.30 alle 18.30 nel centro di Roma ci sarà la ventesima edizione della marcia dei padri separati già tenutasi a Vienna, Parigi, Berlino, Berna, Ginevra, Praga e Bratislava. La partenza è in programma in Largo Corrado Ricci fino alla fine di via dei Fori Imperiali. I padri marciano per difendere "il diritto inviolabile dei figli di amare due genitori e quattro nonni". Giorgio Ceccarelli, ideatore e promotore del Daddy's Pride fondatore del Movimento Pacifista Armata dei Padri presidente dell'Associazione Figli Negati annuncia: "Pregheremo per il Papa come lui ci ha chiesto". E' prevista la partecipazione alla marcia di Sergio Iacomoni, detto Nerone, e presidente del Gruppo Storico Romano che da 31 anni festeggia il Natale di Roma con una storica marcia degli antichi romani provenienti da tutto il mondo. Ci sarà la Legio Alatrensis con i suoi rappresentanti più autorevoli. Saranno inoltre premiati i papà dell'anno 2025: Rubens Gardelli, vittima della sottrazione del figlio portato dalla ex moglie in Guatemala e Emilio Vincioni vittima di lunghi procedimenti giudiziari che lo vedono lontano dalla figlia portata in Grecia.

Il Movimento pacifista Armata dei Padri organizza la marcia insieme all'Associazione Figli Negati, l'Imd International Mens Day, l'associazione Vittime di Violenza Io no, l'associazione Papà Separati Lombardia, l'associazione Bambini con genitori in stato di necessità e Aprosir.

"I padri separati chiedono agli italiani - spiega ancora l'organizzatore - di votare la proposta di legge di iniziativa popolare sul diritto alla bigenitorialità presentata in Cassazione da un Comitato di 14 Associazioni di Genitori Separati".

La marcia di quest'anno è dedicata a due papà separati che sono deceduti negli ultimi mesi: Roberto Castelli (presidente dell'Ass. Genitori Sottratti) e Vittorio Piscitelli (Presidente dell'Ass. Nonne Nonni Penalizzati dalle Separazioni).



