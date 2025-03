Boris Akunin, 'l'Europa deve superare l'esame di maturità'

(di Mauretta Capuano) L'Europa ha "l'opportunità di far valere i migliori valori democratici. Può avere un ruolo importante in questo drammatico periodo storico", ma "è venuto il momento che diventi adulta, deve affrontare l'esame di maturità". Boris Akunin, diventato dalla fine degli anni Novanta il più noto scrittore russo vivente (anche se in realtà è di origini georgiane), fa una satira feroce e spassosa sul potere e contro tutti i regimi nel suo nuovo libro 'L'avvocato del diavolo' (Mondadori), con la prefazione di Paolo Nori che lo paragona, pensando ad un autore italiano, ad Alessandro Barbero.

Romanzo breve o "racconto dell'orrore", nel libro, con le illustrazioni di Segej Elkin, immagina un futuro distopico in cui la Russia è governata da un nuovo regime dopo la caduta del Leader Nazionale, trasfigurazione del presidente Putin.

L'Unione Europea "deve prepararsi a convivere con Vladimir Putin. Il leader russo è un vicino di casa che non si può più ignorare. Causa tanti problemi e discussioni e dobbiamo essere pronti ad affrontarlo. L'Europa corre rischi seri. L'Unione Europea verrà divisa in due gruppi: quello dei Paesi che cercheranno di affrontare Putin e la squadra di chi cercherà di ingraziarselo" dice all'ANSA Akunin che nel giorno di chiusura, il 23 marzo, di Libri Come, salirà sul palco della Festa del Libro e della Lettura all'Auditorium Parco della Musica di Roma.

Lo scrittore immagina e vede "nel giro di un paio di anni un'Europa divisa. La Nato sarà sostituita da un altro tipo di alleanza militare. Chi non sarà disposto a pagare per la difesa pagherà in un altro modo" .

Per 80 anni in Europa, ricorda Akunin, "abbiamo vissuto in un mondo in cui gli Usa erano lo sceriffo, non lo hanno fatto sempre bene però hanno mantenuto un certo ordine. Oggi lo sceriffo si è tolto la stella e qualunque dittatore può emergere e creare problemi su scala mondiale. L'Europa deve superare questo test. Se non sarà all'altezza vivremo guai e problemi seri" avverte lo scrittore. "Il mondo - continua - è nelle mani di persone che guardano la politica in maniera infantile. Trump si comporta come un bambino capriccioso, non abbiamo mai visto nulla del genere. La Brexit ha indebolito l'Europa e il trampismo indebolirà tutti i Paesi del mondo" spiega Akunin che ha lo sguardo un po' triste.

'L'avvocato del diavolo' è "un avvertimento. È come se fosse una reazione nervosa che risponde alle mie paure. Un libro comico, divertente, terapeutico per me".

Ma se nella Russia moderna Putin ha vinto "nella politica, ha però perso la guerra per quanto riguarda il mondo della cultura.

Tutti i nomi più importanti della musica e della letteratura e tutti i giornalisti di talento sono contro di lui" sottolinea Akunin, che vive a Londra. "La letteratura in Russia ha avuto un ruolo fondamentale nel XIX secolo, nell'epoca degli zar dove tutto era censurato, l'unico modo era usare la fiction, scrivere opere letterarie. Oggi la letteratura sta tornando di moda in Russia: tutto ciò che viene bandito è oggetto del desiderio.

Questo mi rende triste" ammette lo scrittore.

Conosciuto per i suoi romanzi con protagonista il detective Erast Fandorin, che hanno venduto più di 40 milioni di copie in tutto il mondo, e autore di una storia sulla Russia in dieci volumi, Akunin, racconta all'ANSA che scrive sempre tre libri in contemporanea. "Vivo nel triangolo di tre Paesi: Londra è la città ideale per opere di non fiction, saggistica. La Bretagna per opere di narrativa seria e il sud della Spagna è perfetto per scrivere cose più leggere, di avventura. Quando ho iniziato a scrivere e non avevo tante disponibilità economiche, vivevo in un appartamento con due stanze e mi spostavo da una all'altra a seconda di quello che dovevo scrivere, seguivo i tre filoni.

Sento molto i luoghi e l'atmosfera" dice sorridendo.



