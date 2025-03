A Viterbo cittadinanza onoraria al premio Nobel Jon Fosse

La sindaca di Viterbo Chiara Frontini questa mattina ha insignito della cittadinanza onoraria il premio Nobel 2023 per la letteratura Jon Fosse. La cerimonia si è tenuta alle 11.30 nella Sala Regia di Palazzo dei Priori, sede del Comune.

La prima cittadina ha consegnato nelle mani dello scrittore, poeta e autore teatrale norvegese, il leone e la palma d'oro simbolo della città.

"Sono veramente felice di questo premio - ha detto Fosse -, un riconoscimento rappresentato da un leone che è anche il simbolo del mio paese: la Norvegia. La mia primissima produzione è stata in Ungheria, poi in Svezia, a Berlino e Salisburgo dove ho raggiunto il massimo splendore. E subito dopo quel periodo Gianmaria Cervo mi ha portato, nei primi anni 2000, a Viterbo dove ho potuto lavorare e stringere un legame con questa città.

Adesso dopo questo conferimento sentirò molto più forte la connessione con questa città". Fosse ha conosciuto la città dei papi grazie al drammaturgo Gianmaria Cervo, con cui ha anche collaborato per la rassegna teatrale-culturale "I quartieri dell'arte".

Promotore del riconoscimento, il vicesindaco Alfonso Antoniozzi, anche lui presente questa mattina: "È la prima volta che in questa consiliatura proponiamo una cittadinanza onoraria a un grande esponente internazionale della cultura come Jon Fosse. Questo succede - ha spiegato - in un momento in cui la città si appresta a candidarsi come capitale della cultura, e questo riconoscimento assume un messaggio particolare.

Conferirla non è solo il riconoscimento al contributo culturale dato alla città da Fosse, ma anche un tributo che la città offre all'arte e alla cultura in generale".



