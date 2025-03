Ladro ucciso a Roma, fermati due componenti della banda

Fermati due presunti complici di Anton Ion Ciurciumel, il 24enne ucciso a Roma da una guardia giurata fuori servizio con un colpo di pistola alla testa dopo aver messo a segno una rapina in abitazione.

I carabinieri della compagnia Roma Trionfale hanno eseguito un decreto di fermo, emesso dalla Procura, nei confronti di un 27enne italiano e un 28enne nato nella ex Jugoslavia, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, per rapina in abitazione pluriaggravata in concorso.

Per gli investigatori il 6 febbraio facevano parte della banda che rapinò in casa una anziana nel condominio di via Cassia. In particolare si sarebbero organizzati come un vero e proprio commando, agendo in cinque e dotati di una vettura idonea ad assicurare loro la fuga. Anche di fronte ai colpi di arma da fuoco esplosi dalla guardia giurata, per nulla intimoriti, hanno proseguito la fuga. Il Tribunale di Roma ha convalidato i fermi e disposto per i due la custodia cautelare in carcere.



