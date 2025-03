Inchiesta Sogei, l'ex dg patteggia pena a tre anni

L'ex direttore generale di Sogei, Paolino Iorio, ha patteggiato una condanna a tre anni nell'ambito dell'indagine in cui è accusato di corruzione impropria. Iorio venne arrestato nell'ottobre scorso mentre intascava una tangente da 15 mila euro.

Il gip di Roma ha ratificato la condanna a tre anni anche per l'imprenditore Massimo Rossi che fu fermato dalla Guardia di Finanza mentre cedeva la mazzetta. Il giudice ha disposto la scarcerazione per Iorio che si trovava ai domiciliari. In casa vennero trovati, nel corso di perquisizioni, circa 100 mila euro, denaro ritenuto dagli inquirenti frutto di attività illecita.



