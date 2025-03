Giubileo, apre a Roma il primo Parco di affaccio sul Tevere

Con i suoi 570 metri di passerella di legno sospesa lungo la riva, tra Ponte Risorgimento e Ponte Matteotti, apre oggi a lungotevere delle Navi il primo Parco di affaccio sul fiume di Roma dei 5 realizzati in occasione del Giubileo. A inaugurare l'opera, realizzata in un anno di lavori con 800 mila euro di finanziamento, è stato stamattina il sindaco e commissario al Giubileo Roberto Gualtieri insieme con l'assessora capitolina all'Ambiente Sabrina Alfonsi e l'assessore regionale al Territorio Fabrizio Ghera.

"È una giornata di gioia" ha detto il sindaco. Il Parco, collocato in un'area di importante valenza naturalistica di 1,6 ettari per lungo tempo Oasi Wwf, può contare anche su slarghi e piazzole per una superficie di 370 mq, che saranno dedicati alla sosta e ad attività didattico-naturalistiche per le scolaresche; è stata poi realizzata una staccionata in legno sul bordo alto della riva. Sono stati infine piantumati nuovi alberi, coerenti con l'ecosistema fluviale, e piantati fiori che daranno un effetto visivo spettacolare oltre che favorire la proliferazione degli insetti.

"Oggi è un giorno di festa - ha detto Alfonsi - abbiamo deciso di realizzare un grande parco fluviale del Tevere: intanto tutte le aree disponibili le abbiamo fatte. Questa è un'Oasi naturalistica, con una passerella sospesa che rispetta la biodiversità, e 4 terrazze con panche per aule all'aperto.

Oggi non è una fine ma un inizio. Ora la sfida è mantenerlo: la ditta avrà in carico per due anni la manutenzione e firmeremo presto dei patti di collaborazione per chi vuole prendersi la responsabilità di far fruire e tenere bene questo tratto di fiume".

"Con Alfonsi - ha aggiunto Ghera - abbiamo fatto il possibile per restituire dignità a questo fiume. Ora bisogna portare avanti il lavoro, anche insieme ad Ama. A dicembre avevamo stanziato una piccola somma in bilancio: la Regione interpreta il Tevere anche dal punto di vista della sicurezza idraulica. È importante utilizzare fondi come quelli del Giubileo o del Pnrr".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA