'Forma', i big della moda tra i talenti delle accademie

Giancarlo Giammetti, fondatore con Valentino Garavani della maison Valentino, Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa di Dior, Domenico Dolce, direttore creativo e fondatore con Stefano Gabbana di Dolce &Gabbana, Marco De Vincenzo, direttore creativo di Etro, sono alcuni dei grandi nomi della moda che intervengono sui grandi temi del settore, a "Forma - Prospettive di Moda + Arte + Creatività", primo festival dedicato alla formazione dei nuovi talenti del fashion, che coinvolge otto accademie internazionali di moda con sede a Roma, con una mostra dei loro archivi storici e workshop live che evidenziano le abilità dei loro studenti. La kermesse si svolge nella Nuvola di Fuksas, in due giornate, il 21 e 22 marzo. Deus ex machina del progetto, l'assessore al Turismo, Grandi Eventi, Sport e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, che ha promosso la manifestazione in collaborazione con l'assessorato allo Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio, guidato da Roberta Angelilli. La direzione artistica e il coordinamento di Forma sono a cura di From Studio. Tutto in sinergia con l'Accademia di Belle Arti, l'Accademia Costume e Moda, l'Accademia Italiana, l'Accademia Koefia, l'Accademia del Lusso, lo IED - Istituto Europeo di Design, la Mam - Maiani Accademia Moda e la Naba, Nuova Accademia di Belle Arti.



