Fioritura nell'oasi delle meraviglie, riapre Giardino di Ninfa

Le magnolie in fiore si alternano al giallo intenso delle forsizie, ai viburni, agli Hamamelis e alle prime rose. I primi segni della primavera accendono il Giardino di Ninfa, la meravigliosa oasi naturale in provincia di Latina che in questo fine settimana, il 22 e 23 marzo, riapre al pubblico. Nello scrigno tesoro botanico tra i più belli al mondo visitato ogni anno da 80 mila persone si potranno così ammirare i Prunus, con le primissime fioriture dei ciliegi giapponesi, le sfumature cromatiche dei Cercis e dei Corylopsis, mentre nei prati e lungo i corsi d'acqua emergono le bulbose e, poco distanti, compaiono i primi fiori dei meli ornamentali. Con l' arrivo della primavera la Fondazione Roffredo Caetani ha pubblicato sul sito www.giardinodininfa.eu il calendario delle aperture per il 2025 con le informazioni per prenotare e acquistare - esclusivamente online - i biglietti di ingresso e le visite guidate. Il Giardino sarà aperto, come d' abitudine, soltanto nei fine settimana fino a sabato 8 e domenica 9 novembre e nei giorni festivi (Pasqua, 1 maggio, e Ferragosto, 2 giugno). Dal 12 luglio al 10 agosto - in coincidenza con il periodo più caldo - è prevista solo una visita speciale al tramonto, con la possibilità di scegliere tra due percorsi - Il Giardino di Ninfa e la flora, e Il Giardino di Ninfa e le rovine - di durata maggiore rispetto al tragitto tradizionale perchè verranno aperti angoli ''segreti'' normalmente esclusi. Riprenderà la stagione dei Parchi Letterari ed è stata confermata la partnership con la Scuola Holden e con il Campus Internazionale di Musica. Eventi estivi riguarderanno anche il Caetani di Sermoneta.



