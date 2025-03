Prof-ricercatori precari, 'occupata aula magna lettere Sapienza'

"Precarie e precari occupano l'aula magna di lettere alla Sapienza contro tagli e riforma Bernini".

Così Assemblea Precaria Roma formata da dottorandi, ricercatori, assegnisti e docenti a contratto di Sapienza, Roma Tre e Tor Vergata, dopo un corteo spontaneo partito tra i viali della città universitaria al termine di un'assemblea davanti al teatro di ateneo. La mobilitazione nazionale indetta per la Giornata dell'Università era partita alla Sapienza già nel corso della mattinata con le lezioni all'aperto "per denunciare le politiche di sotto finanziamento e precarizzazione del sistema accademico".

"Contro tagli, guerra, precarietà riprendiamoci l'università", la scritta sullo striscione esposto nell'aula I occupata simbolicamente, come si vede anche nelle storie pubblicate sui social.

"Mentre il Mur e la Crui promuovono la giornata 'Università Svelate', dipingendo un'università aperta e inclusiva, la realtà raccontata da ricercatrici e ricercatori, studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo è ben diversa - fa sapere Assemblea Precaria Roma - tagli per 1,2 miliardi di euro, aumento delle tasse, riduzione delle borse di studio e un crescente controllo dei privati e dell'industria bellica sulla ricerca. Si chiedono il raddoppio del Fondo di Finanziamento Ordinario, la stabilizzazione dei precari, contratti dignitosi per tutte e tutti e la fine dell'ingerenza della guerra e degli interessi privati nell'università".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA