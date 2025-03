FdI protesta in Campidoglio, 'soldi romani per piazza Pd'

Alcuni esponenti di Fratelli d'Italia Roma hanno manifestato questa mattina in Aula Giulio Cesare esponendo uno striscione con scritto 'Gualtieri vergogna capitale - 270 mila euro dei romani per le passerelle del Pd'.

Il riferimento è alla manifestazione 'Una piazza per l'Europa' di sabato scorso in Piazza del Popolo.

"Ridate i soldi ai romani - hanno gridato - il Comune non è il bancomat del Pd, vergogna vergogna" e "Roma libera". Gli esponenti di FdI hanno chiesto inoltre le dimissioni del sindaco Roberto Gualtieri.

"Siamo in Aula a rappresentare la nostra indignazione rispetto alle spese sostenute da Roma Capitale per l'organizzazione della manifestazione - ha affermato a margine dell'iniziativa il deputato di Fratelli d'Italia e presidente della federazione romana di FdI Marco Perissa. "In una città in crisi, con le strade devastate, i trasporti pubblici al collasso e i cittadini in difficoltà - aggiunge - un buon padre di famiglia toglie il pane ai propri figli per offrire la cena ai suoi amici d'infanzia. Non funziona così, non si può più fare, Roma non è cosa loro".



