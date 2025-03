Disabilità, da Fondazione Baroni 350mila euro per 11 progetti

La Fondazione Baroni ha assegnato, questo pomeriggio al Circolo Aniene di Roma, 350mila euro per finanziare 11 progetti innovativi a sostegno delle persone con disabilità. Da 50 anni, la Fondazione eroga ogni anno finanziamenti per supportare enti e associazioni che operano nel settore della disabilità, a Roma e nel Lazio, nelle aree della ricerca scientifica, dell'assistenza e dello sport inclusivo.

"La Fondazione Baroni ha la fortuna di essere indipendente dal punto di vista finanziario - ha detto il presidente della Fondazione Baroni Giuseppe Signoriello che ha premiato le associazioni e gli enti di ricerca vincitori - ma questo non significa che possiamo agire da soli. Da soli si va veloci, ma insieme si va lontano. Solo collaborando con le istituzioni e le realtà del territorio possiamo costruire progetti concreti e duraturi. Un Paese civile si misura dalla sua capacità di includere, e l'inclusione deve partire dal basso: dalle scuole, dall'abbattimento delle barriere, dall'educazione alla diversità".

Sono intervenuti anche i testimonial della Fondazione Baroni, tra i quali il campione di scherma paralimpica Edoardo Giordan, della velista Caterina Banti, doppio oro olimpico a Tokyo e Parigi, dell'attrice Giulia Bevilacqua.

Tra i vincitori del bando per la Ricerca Scientifica c'è l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale che realizza un sistema innovativo di supporto alle terapie neurologiche per anziani, utilizzando un Avatar e dispositivi indossabili per monitorare la salute e facilitare l'interazione paziente-operatore sanitario.

Nel settore Assistenza e Solidarietà aasegnataria del bando anche la Fondazione Cervelli Ribelli Ets per la creazione di un laboratorio socio-educativo per giovani autistici, utilizzando l'arte come strumento per favorire inclusione sociale e lavorativa, con percorsi di ceramica, musica e fotografia.

Infine nel settore sport c'è la S.S. Lazio Nuoto Ssd Arl che potenzia il nuoto e la pallanuoto paralimpica, creando una comunità inclusiva e ampliando la partecipazione alle paralimpiadi di Los Angeles 2028, con un focus sul reclutamento e la crescita degli atleti ed anche l'Associazione capitolina Odv che promuove l'integrazione attraverso il rugby con una squadra di atleti con e senza disabilità.



