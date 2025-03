Dieci anni di Storytellers, Simone Alessandrini in concerto

Un viaggio narrativo sulla scia di tre concept album, aprendo scenari tendenti al rock ma allo stesso tempo con influenze della musica colta di inizio '900, echi di fanfare popolari e Tom Waits. Simone Alessandrini festeggerà così l'avventura decennale del gruppo Storytellers, formazione della scena jazz contemporanea nel concerto in programma a Roma il 25 marzo alle 21 allo Spazio Rossellini.

Originario di San Felice Circeo, il sassofonista e compositore - cresciuto ascoltando Zappa e il jazz di Coleman - nei dieci anni trascorsi alla guida della formazione ha raccontato in tre album, pubblicati dall'etichetta Parco della Musica Records, storie fantastiche o reali e vicende legate all'immaginario comune o al mito. Il primo album omonimo, Storytellers del 2017, conteneva storie di persone comuni vissute nel periodo della Resistenza, Mania Hotel del 2021, le storie legate alla follia e ai manicomi. Infine, in Circe, uscito nel 2024, viene reinterpretato il mito della maga secondo un romanzo del '500, nel quale gli uomini trasformati in animali non vogliono più tornare umani.

La formazione di Storytellers che salirà sul palco dello Spazio Rossellini è quella del primo album, un sestetto composto da Simone Alessandrini al sax, Antonello Sorrentino alla tromba, Federico Pascucci al sax, Giacomo Ancilotto alla chitarra, Riccardo Gola al basso e Riccardo Gambatesa alla batteria.





