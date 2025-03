Calcio: caso plusvalenze, Procura Figc apre fascicolo sulla Roma

La procura della Federcalcio ha aperto un fascicolo sul caso delle plusvalenze della Roma. Una decisione nata dopo il rinvio a giudizio della Procura di Roma dell'ex presidente giallorosso, James Pallotta, e di cinque suoi ex dirigenti (Fienga, Baldissoni, Gandini, Francia e Malknecht).

Le indagini della procura federale sono ancora in una fase iniziale, con il procuratore Giuseppe Chiné che non ha ascoltato ancora nessuno né della vecchia né dell'attuale dirigenza.





