Arrivata a Norcia la fiaccola 'Pro pace et Europa una'

Come da tradizione, attesa da centinaia di fedeli, la fiaccola 'Pro pace et Europa una' ha fatto il suo ingresso a Norcia scortata dai tedofori, atleti del Gruppo marciatori simbruini, Cus Cassino e Norcia Run 2017 che da Porta romana hanno attraversato corso Sertorio fino a giungere piazza San Benedetto. Portatrice di un messaggio di speranza, pace e fratellanza, ha compiuto il suo viaggio tra le città sorelle partendo dal centro umbro alla volta di Subiaco (9 marzo) e Cassino (16 marzo), facendo infine ritorno a Norcia.

Numerose le autorità civili e religiose che hanno preso parte all'evento.

"La fiaccola 'Pro pace et Europa una' - ha sottolineato il sindaco Giuliano Boccanera - porta con sé un messaggio importantissimo e attuale. La regola di san Benedetto dovrebbe essere seguita oggi più che mai, visto quello che sta succedendo alle porte dell'Europa e in Medio Oriente. San Benedetto lancia un messaggio di pace e seguendo questo messaggio potremmo raggiungere la pace".



