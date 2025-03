A volto coperto e con spranghe e catene picchiano 17enne

Un 17enne viterbese, mentre si trovava con alcuni compagni in un parco in attesa dell'ingresso a scuola, sarebbe stato picchiato da tre persone a volto coperto armate, secondo il giovane, di spranghe e catene. L'aggressione sarebbe avvenuta questa mattina intorno alle otto vicino all'istituto scolastico superiore Paolo Savi, di Viterbo.

Sempre stando al suo racconto fatto successivamente ai carabinieri, i tre sarebbero entrati nel parco, terrorizzando i ragazzi che sarebbero scappati. Il 17enne, unico a rimanere sul posto impietrito per la paura, sarebbe stato accerchiato dai tre, che prima gli avrebbero chiesto dove si trovava un certo Corrado, e poi non avendo risposta lo avrebbero picchiato con violenza. La vittima ha poi riferito ai militari di non conoscere nessuno con quel nome. Il 17enne subito dopo è stato portato all'ospedale Santa Rosa di Viterbo, dove è stato sottoposto a vari esami, tra cui una Tac al cranio. A seguito del pestaggio avrebbe riportato vari traumi al volto e alla testa.

A confermare la sua versione ci sarebbero le testimonianze di alcuni dei suoi compagni, e quella di un residente della palazzina di fronte che avrebbe assistito alla scena dalla finestra. I carabinieri ha fatto scattare le ricerche dei responsabili. Sono al vaglio degli inquirenti i filmati delle telecamere della zona, comprese quelle della attività commerciali adiacenti al parco.



