Viterbo, presentata iniziativa per anno Giubilare 'Fiat Lux'

Presentata questa mattina nella sede della curia vescovile di Viterbo, l'iniziativa per l'anno Giubilare "Fiat Lux". Una serie di eventi tra primavera e autunno, ideati per valorizzare la storia, l'arte e la spiritualità della città dei papi. Alla conferenza stampa di presentazione: il vicario episcopale per la cultura e le tradizioni don Massimiliano Balsi, la presidente della proloco Irene temperini, il presidente di Banca Lazio Nord Vincenzo Fiorillo, l'assessore Stefano Floris e Aldo Piermattei della Fondazione Carivit.

"Il Giubileo è il ponte che unisce sia l'aspetto di fede, ma anche l'aspetto culturale, storico, artistico, della chiesa e del mondo - ha spiegato Balsi - in modo particolare per quello che ci riguarda, della nostra città, che è sempre stata legata fortemente alla presenza dei Papi per la sua storia. Questo progetto articolato in undici appuntamenti nasce proprio dalla volontà di far conoscere la ricchezza culturale e artistica che possediamo, cercando di valorizzare anche realtà che forse sono meno conosciute". Grazie alla sinergia tra la Pro Loco di Viterbo, la diocesi e le istituzioni locali, il programma prevede una serie di eventi gratuiti che spaziano tra visite guidate, aperture straordinarie e convegni.

"Abbiamo pensato ad un programma che ci accompagni per gran parte dell'anno, aperto a tutti e volto alla divulgazione del nostro patrimonio storico, artistico e culturale - ha sottolineato Temperini -. Il sostegno economico di Banca Lazio Nord, Fondazione Carivit e Confartigianato ha permesso di garantire la gratuità delle iniziative". Tra gli eventi più importanti del programma: Il giro delle 7 chiese, un itinerario che il 23 marzo toccherà alcuni dei luoghi sacri più significativi della città, e la lectio magistralis di Claudio Strinati sulla basilica della Madonna della Quercia, che si terrà il 4 ottobre.



