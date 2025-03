Scontro tra furgone con braccianti e trattore a Latina, 4 feriti

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina all'incrocio fra strada strada Cerretelli e Podgora, a metà fra l'omonimo borgo e Borgo Carso, nelle campagne di Latina. È qui che, per causa ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale del capoluogo pontino, un furgone Fiat Scudo con a bordo tre braccianti di origine indiana si è scontrato con un trattore guidato da un uomo di Sermoneta. A seguito del violento impatto entrambi i veicoli sono finiti fuori strada, con il trattore che si è schiantato nel canale che costeggia la carreggiata. A riportare le conseguenze più gravi sono stati i due conducenti, trasferiti entrambi in eliambulanza uno all'ospedale San Camillo di Roma e uno al Gemelli.

Gli altri due stranieri, invece, sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale pontino per estrarre i feriti dalle lamiere e gli agenti del comando di piazza dei Mercanti, che oltre ad effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente si sono occupati di chiudere l'incrocio al traffico.



