"Presto riaprirà il San Giacomo, tra pochi giorni andrà in gara il progetto, sarà una struttura per anziani. Ieri mi è stato consegnato il progetto preliminare. Un pezzo chiave di storia sanitaria romana che sarà messo a disposizione degli anziani, in un luogo importante per tutta la città. Dove c'è buona sanità c'è accoglienza e non spopolamento". Lo ha annunciato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.



