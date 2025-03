Quartetto Diotima a Roma per omaggi a Schönberg e Boulez

In occasione del 150/o anniversario della nascita di Arnold Schönberg e del centenario della nascita di Pierre Boulez, l'Istituzione Universitaria dei Concerti propone il 22 marzo alle 17.30 nell'Aula Magna della Sapienza l'esibizione del Quatuor Diotima.

Il prestigioso quartetto francese, tra gli ensemble da camera più richiesti e da sempre molto attento alla musica di oggi, proietta una nuova luce sui capolavori del XIX e XX secolo, in particolare su Beethoven, Schubert e la Seconda Scuola Viennese (Schoenberg, Berg e Webern). In questo secondo concerto del ciclo, il quartetto presenta quattro movimenti del Livre pour Quatuor di Boulez insieme al quartetto n.13 di Beethoven e al secondo quartetto di Schönberg con la partecipazione del soprano olandese Lenneke Ruiten.

"Quando chiedemmo un incontro a Pierre Boulez, per spiegargli il nostro progetto Beethoven-Schoenberg-Boulez - raccontano i musicisti della formazione del loro primo incontro nel 2011 - lui ne fu subito sedotto. Dare un'incarnazione più pratica e strumentale alle sue idee musicali originali è diventato l'obiettivo principale del lavoro fatto con lui negli anni a seguire. Un'esperienza incredibile, poter parlare con lui faccia a faccia per ore. Avevamo tantissime domande e lui era davvero appassionato e paziente".

L'ultimo incontro fu al festival di Lucerna 2013, quando eseguirono il suo pezzo. "Sarebbe una bugia dire che eravamo i più stretti amici di Pierre Boulez, naturalmente, perché il divario generazionale non induceva a un'eccessiva familiarità. Ma abbiamo avuto la fortuna di essere gli ultimi musicisti ad aver lavorato così intensamente con lui, e quella stessa differenza di età è stata preziosa per la trasmissione musicale".

Il Quatuor Diotima - Yun-Peng Zhao e Léo Marillier (violino), Franck Chevalier (viola) e Alexis Descharmes (violoncello) è nato nel 1996 per volontà di un gruppo di studenti diplomati del Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.



