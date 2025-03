Presentato primo dipendente robot della pubblica amministrazione

Si chiama Adriano il primo dipendente robotico della pubblica amministrazione italiana presentato oggi a Roma dalla Camera di Commercio della Capitale, pronto a innovare l'accoglienza e l'informazione ai visitatori del Tempio di Vibia Sabina e Adriano.Dotato di intelligenza artificiale e tecnologia innovativa, Adriano sarà operativo dal 24 marzo 2025, e accoglierà cittadini e turisti e fornendo informazioni, in italiano e inglese, sulla storia di Roma e sul sito storico della Camera di Commercio di Roma. Dalle sembianze umanoidi, è equipaggiato con sensori per la Computer Vision e muscoli artificiali che gli consentono di interagire con l'ambiente circostante e con le persone. Grazie alle mani robotiche avanzate la sua interazione include il contatto fisico: può manipolare oggetti, stringere la mano a un visitatore, garantendo sempre un elevato livello di sicurezza. Adriano è anche in grado di esprimere emozioni attraverso una mimica facciale realistica. A breve permetterà anche la visita da remoto del Tempio di Vibia Sabina e Adriano per chi non può essere fisicamente presente, semplicemente dotato di un visore.

L'iniziativa ha coinvolto un team di oltre 30 persone, tra ingegneri, tecnici e ricercatori ed è stato sviluppato grazie alla collaborazione dell'Istituto Italiano di Tecnologia (Iit), Linea SoftBots, coordinata dal prof. Antonio Bicchi, dell'Università Sapienza di Roma, Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale "A. Ruberti", coordinato dal prof. Daniele Nardi, Babelscape, start-up della Sapienza Università di Roma, guidata dal Ceo Roberto Navigli, e qbrobotics, spin-off dell'Istituto Italiano di Tecnologia e dell'Università di Pisa, guidata dal Ceo Fabio Bono. L'intero processo ha richiesto un impegno di 18 mesi per passare dalla fase di sperimentazione a quella operativa. "Adriano è un progetto sperimentale di frontiera che abbiamo promosso con determinazione, con l'obiettivo di far comprendere quali possano essere le possibili interconnessioni tra la robotica e l'intelligenza artificiale e come queste interconnessioni possano portare a realizzare strumenti utili a migliorare la qualità della vita delle persone", ha affermato il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti.



