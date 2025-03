Onorato, 'quasi 50 mila attrezzi sportivi per scuole Roma'

"Stiamo rifornendo oltre 300 scuole pubbliche di Roma con 48,5 mila articoli sportivi per migliorare l'attività degli studenti nelle palestre. Dai canestri di varie altezze alle porte da calcio a 5, sia fisse che smontabili, dai palloni alle cavalline fino alle reti da pallavolo". Così in una nota l'assessore allo Sport di Roma Capitale Alessandro Onorato.

"L'investimento straordinario è di 270 mila euro - spiega - le spedizioni sono partite da gennaio e termineranno nelle prossime settimane. È importante favorire l'avvicinamento e l'accesso alla pratica sportiva dei giovani durante l'orario scolastico. Le scuole che riceveranno il materiale appartengono a tutti i 15 Municipi della città".

"Il pacchetto base per ogni istituto - spiega Onorato - è composto da 130 articoli: 4 palle in schiuma, 9 palloni da pallavolo, una rete porta palloni, 80 cinesini, 10 corde per saltare, 8 cerchi, 16 pettorine colorate e 2 scalette per migliorare l'agilità. Poi abbiamo chiesto a ogni singolo istituto di cosa avesse bisogno, così da implementare la fornitura base con le rispettive richieste dei professori. In totale, consegneremo 48.405 pezzi: nel dettaglio ci saranno palloni di ogni tipo e misura (per rugby, basket, pallavolo e calcio), sacche, reti, tappeti e materassi, fischietti, vortex, cronometri, tavoli da ping pong con palline e racchette. Abbiamo prestato attenzione anche agli studenti con disabilità, acquistando canestri 'baskin', porte da torball e palloni con sonagli per ipovedenti. Perché lo sport deve essere davvero un diritto di tutti".



