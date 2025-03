Un disco sull'amore e sul destino: dopo quattro anni dall'ultimo progetto da solista è in uscita Futuri Possibili, il nuovo album di Franco126, disponibile dal 28 marzo su tutte le piattaforme e in formato vinile e cd (Bomba Dischi/Universal).

Un lavoro in cui confluiscono le due anime dell'artista romano, quella più vicina al cantautorato e quella più rap.

Troviamo quindi diversi episodi: dal valzer ai ritmi tipici della trap, fino ad arrivare alle ballate e alle più classiche canzoni d'autore. Mondi musicali distanti, armonizzati dalla penna di Franco e dalla mano del produttore Golden Years (affiancato in alcuni brani da WISM) che riesce a dare coesione al suono dei tredici pezzi.

Diversi gli ospiti che arricchiscono il viaggio: dagli amici Coez e Ketama126 a nuove collaborazioni come la rapper Ele A e i cantautori romani Giorgio Poi e Fulminacci. Franco126 sarà in tour da giugno.



