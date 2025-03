Caso Paciolla, gip di Roma si riserva su archiviazione indagine

Il gip di Roma si è riservato di decidere in merito alla seconda richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura per l'indagine relativa al cooperante italiano Mario Paciolla, trovato privo di vita in Colombia nel 2020 dove operava per le Nazioni Unite. Nel corso dell'udienza gli avvocati di parte civile hanno illustrato le ragioni del loro ricorso con cui chiedono di proseguire negli accertamenti.

"Abbiamo evidenziato tutti i dubbi e le incongruenze che secondo noi portano verso una ricostruzione di un omicidio e non di un suicidio - ha riferito l'avvocato Alessandra Ballerini, legale dei genitori di Paciolla -. Ci sono anche dati scientifici e nella ricostruzione della polizia giudiziaria restano molti elementi di dubbio".

Per la penalista "gli elementi che ci fanno propendere per l'omicidio sono moltissimi: dalla perizia medico-legale alle tracce ematiche. Ricordiamo che in questa vicenda mancano molti elementi perché la sicurezza dell'Onu aveva provveduto a ripulire la scena del crimine, anche con la candeggina. Molte prove sono state fatte sparire e quindi moltissime cose non le sapremo mai". Il giudice scioglierà la riserva nelle prossime settimane.



