Azione Roma, 'su Villa Bianca vittoria dei residenti pro-verde'

"Una vittoria importante per la trasparenza e la tutela del territorio e del verde per la città di Roma in uno dei più importanti Municipi situato nella Città Storica". Così Flavia De Gregorio, consigliera capitolina di Azione e Marinella Inguscio, capogruppo di Azione in Municipio II, commentano una sentenza con cui il Consiglio di Stato, informano, ha rigettato l'appello della Green Stone e della GVM Resl Estate Srl e accolto tutte le argomentazioni dei residenti riuniti nell'omonimo comitato presieduto da Carlo Merli contro la trasformazione di Villa Bianca.

Le consigliere, spiegano, avevano presentato una richiesta di accesso agli atti relativa al progetto di trasformazione dell'area dell'ex clinica Villa Bianca su richiesta del comitato, demolita nel 2006. Erano seguite commissioni convocate su richiesta della capogruppo Inguscio anche nel II Municipio.

Il progetto prevedeva la realizzazione di 144 appartamenti a destinazione prevalentemente residenziale, oltre un ulteriore edificio in housing sociale, nonché 26 locali commerciali. Il tutto in un triangolo verde, un tempo porzione dell'antico Parco Virgiliano, oggi Nemorense, occupato da numerose specie arboree anche di alto fusto che sarebbero state in gran parte abbattute.

"Questa sentenza rappresenta un trionfo della democrazia e della partecipazione, un lavoro in stretta sinergia con gli avvocati Antonella Puoti e Luca di Gregorio - aggiungono De Gregorio e Inguscio - Abbiamo sempre creduto nell'importanza di garantire ai cittadini il diritto di conoscere e comprendere le trasformazioni del proprio territorio. La nostra richiesta di accesso agli atti era un atto dovuto, un modo per far luce su un progetto che avrebbe avuto un impatto devastante sull'ambiente e sulla qualità della vita dei residenti".



