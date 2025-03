A Roma il nuovo Pronto soccorso dell'ospedale Isola Tiberina

Da oggi l'ospedale Isola Tiberina, punto di riferimento per l'emergenza sanitaria nel cuore di Roma, ha un nuovo Pronto soccorso, ristrutturato e ampliato. Con una superficie aumentata da 450 mq a 700 mq, il nuovo Pronto Soccorso dispone di percorsi dedicati per le diverse tipologie di emergenza, incluso un nuovo percorso specifico per l'ostetricia e la ginecologia. Sono stati rinnovati gli spazi per la diagnostica radiologica e migliorata la viabilità esterna, garantendo un accesso più rapido e sicuro alle ambulanze. Il nuovo Pronto soccorso avrà 4 sale visita, 4 posti letto e 8 in astanteria. L'ultimo restauro risale al 2000. "E' una vera gioia inaugurare questa nuova tappa per la città e il Paese - ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri - E' importante il rilancio dell'Isola Tiberina e dell'ospedale, ringrazio Sua Santità, il Gemelli, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e Nicoletta Del Vecchio che ha donato il salvataggio di un presidio sanitario e civile. I lavori sono stati fatti garantendo la funzionalità dell'ospedale, cosa che ha del miracoloso. Vogliamo potenziare i presidi sanitari nell'anno del Giubileo".

"Ringrazio Papa Francesco a cui va il mio pensiero di pronta guarigione e grazie a chi ha contribuito a questa inaugurazione - ha detto il presidente della Regione Lazio Rocca - La sanità cattolica non è altro da noi ma è percepita a Roma come proprietà della comunità. Era importante sostenere il rilancio di questo ospedale".

All'interno del Pronto Soccorso è stata inaugurata inoltre la Culla per la vita, una struttura accessibile dall'esterno e dove è possibile lasciare, in anonimato, i neonati da parte delle mamme in difficoltà, nel pieno rispetto della sicurezza del bambino. Un medico interverrà entro un minuto per prelevare il bambino.



