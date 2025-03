Ranieri 'Roma in corsa Champions? Ora viene il bello'

"Stupito non posso esserlo perché sono sempre positivo nel lavoro e nel gruppo dei giocatori che ho a disposizione". Così Claudio Ranieri, tecnico della Roma, dopo aver ricevuto il Premio Maestrelli. "Ho trovato un gruppo forte ma che aveva perso autostima - ha aggiunto -. Ho cercato di compattarlo e di dare a loro ciò che meritavano di avere. Si sono ritrovati e compattati, hanno fatto tanto e adesso viene il bello e il difficile. Dobbiamo continuare con la leggerezza che ci ha contraddistinto e la voglia che ha fatto innamorare i nostri tifosi".

Infine sulla possibilità di continuare da allenatore ha concluso con una battuta: "No, no... la pensione è la cosa giusta".



