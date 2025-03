Alla maratona di Roma la prima staffetta in Joëlette

La Maratona di Roma appena conclusa segna un passo nell'inclusione. Per la prima volta, le joëlette (particolari carrozzine da fuoristrada per persone con disabilità motorie) del SOD Italia Running Team hanno preso parte alla staffetta con due capitane, Valeria e Marta, e dodici runner che si sono alternati in tre frazioni. Il team Dajone, con la capitana Sonia, ha invece completato l'intero percorso di 42,195 km in cinque ore e due minuti.

Il SOD Italia Running Team, con il supporto degli organizzatori dell'evento, ha coordinato la realizzazione dell'esperienza pioniera. Correre con le joëlette richiede infatti una preparazione tecnica e fisica per capitani e runner attraverso un percorso che, nel caso di Marta e del suo equipaggio, ha richiesto ben quattro anni. Le staffette hanno reso accessibile a più persone con disabilità l'emozione della maratona. Il successo di questa prima partecipazione, scrivono gli organizzatori dell''iniziativa, "getta le basi per future esperienze". In programma ci sono già come l'Appia Run a Roma e i Campionati del Mondo di Joëlette in Francia, mentre "sono inoltre in fase avanzata di preparazione attività a Milano per espandere la straordinaria esperienza inclusiva della corsa con la joëlette".



