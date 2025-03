A Villa Ada restaurato uno spazio per le cerimonie laiche

Roma ha un nuovo spazio per la celebrazione di cerimonie laiche riti e matrimoni civili. Si sono conclusi i lavori di completo restauro e rifunzionalizzazione della Chiesetta del Divino Amore, situata all'interno di Villa Ada, curati dall'Ufficio Ville Storiche Dipartimento capitolino Tutela Ambientale con il supporto e la supervisione della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma e della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

La chiesa, oggi sconsacrata, è un edificio di impianto seicentesco originariamente dedicato al culto dei martiri Daria e Crisanto e presenta un aspetto d'impronta neoclassica ad un'unica navata risalente ai primi decenni del XIX secolo.

Rimasta in abbandono per molti anni, nel 1957 è divenuta proprietà del Comune di Roma e destinata nel 2003 alla celebrazione di cerimonie laiche. La gestione della nuova struttura come luogo per riti laici e cerimonie è affidata al Municipio Roma II e le tariffe per il suo utilizzo saranno le medesime che per le altre sale comunali.

All'inaugurazione era presente il sindaco di Roma Roberto Gualtieri: "Un altro tassello della riqualificazione di Villa Ada che è in corso anche sul verde e i viali. Qui inizia la fase anche della riqualificazione degli edifici abbandonati. La ex Chiesa del Divino amore non solo è stata restaurata ma svolgerà la funzione di sala cerimonie e matrimoni laici. E' importante perché c'è molta domanda in tal senso, e serviva un luogo in più, in questo quadrante ma al servizio di tutta la città. Il Municipio ha deciso di adibirla anche per i funerali laici. Un luogo pubblico al servizio dei cittadini. La chiesa ha una storia antichissima, sotto ci sono reperti della stagione tardo imperiale".

"Con questo intervento di restauro di altissima qualità restituiamo alla sua originale bellezza un edificio di grande pregio e, allo stesso tempo, mettiamo a disposizione della città uno spazio davvero straordinario per la celebrazione di riti laici del quale c'è una forte richiesta. Un progetto realizzato nel quadro degli interventi che stiamo portando avanti per la complessiva riqualificazione di una delle più belle Ville storiche della capitale con un investimento di oltre 14 milioni di euro per la rigenerazione del suo patrimonio ambientale e il recupero dei suoi edifici storici", ha dichiarato l'assessora all'ambiente Sabrina Alfonsi.

"Sono molto contento che questo bellissimo edificio, restaurato e recuperato pienamente, sia a disposizione di tutti i cittadini, affiancandosi a tutte le altre location di Roma Capitale dove chi vuole può sposarsi con rito laico - ha dichiarato l'assessore ai Servizi anagrafici Giulio Bugarini - abbiamo lavorato a stretto contatto con l'assessora Alfonsi perché la chiesetta potesse essere da subito disponibile e ci siamo riusciti. A Roma c'è un nuovo meraviglioso luogo per dirsi di sì e la prima cerimonia si terrà proprio oggi alle 15".





