Il mondo della rete al centro delle indagini su morte studente

Si sono concentrate sul mondo della rete le indagini coordinate dalla Procura di Perugia sulla morte di Andrea Prospero, lo studente universitario di informatica trovato morto sul letto di una camera presa in affitto nel centro di Perugia. E' quanto risulta all'ANSA. La polizia che ha svolto le indagini ha tra l'altro esaminato le schede sim e il computer trovati nella stanza così come diversi farmaci che avevano portato gli inquirenti a ipotizzare un'assunzione eccessiva come causa della morte.

A Perugia lo studente alloggiava in un ostello ma da qualche tempo aveva preso in affitto la camera.



