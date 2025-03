Gualtieri,sollecitiamo Parlamento su riconoscimento cittadinanza

"Abbiamo preso da tempo l'iniziativa di sollecitare il parlamento per migliorare la legislazione attuale e riconoscere quella che è una realtà pienamente accettata e condivisa dalla stragrande maggioranza degli italiani, e cioè che si diventa italiani molto pima di quanto la legge ci consente di ricordarlo". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in occasione della Giornata dell'Unità nazionale della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera intervenendo alla cerimonia di conferimento della cittadinanza italiana a cinque neo-diciottenni in Campidoglio.



